"Il primo nome nella lista è sempre quello di Luciano Spalletti". Così La Gazzetta dello Sportha aggiornato oggi sulla situazione della panchina del Milan: "Ad oggi Boban non vuole cambiare tanto per cambiare e la proprietà vuole un nome di alto profilo. Può spendere e investire qualcosa in più, ma soltanto per l’ingaggio di un allenatore importante. In ogni mossa ci sono i pro e i contro. Spalletti piace per personalità e capacità di far giocare bene le squadre valorizzando molti giocatori, ma ingaggiarlo non è semplice e non soltanto per questioni economiche: è sotto contratto con l’Inter fino al 2021 e fa sapere agli amici che non ha intenzione di buttarsi nella mischia".