Il Milan di Stefano Pioli torna in campo questa sera alle 20.30 a San Siro, chiaramente a porte chiuse, per affrontare i temibili norvegesi del Bodo//Glimt, nel secondo spareggio per l'Europa League, in vista del playoff decisivo di giovedì prossimo, 1 ottobre. Ecco tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com: L’arbitro è il croato Fran Jovic, coadiuvato dagli assistenti Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec.



MILAN-BODO/GLIMT, LA MOVIOLA



19' - Grande azione del Milan con Theo Hernandez che si insinua in area: il francese viene messo a terra ma per l'arbitro non c'è nulla.



63' - Calhanoglu serve in profondità Daniel Maldini, che controlla e segna con un tiro preciso; ma per l'assistente è fuorigioco.