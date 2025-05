Milan-Bologna, Conceiçao vs Italiano atto terzo: in palio c'è anche il futuro

Destinata in qualche modo a cambiare il volto della stagione delle rispettive squadre, ma anche di indirizzare probabilmente i destini di due allenatori che, oltre ad una coppa, si sfidano per qualcosa di più., dopo essersi riaffacciato in questa stagione nell'Europa più nobile ed aver accarezzato, fino al ko col Milan di venerdì scorso, un clamoroso bis.– ne ha perse tre, di cui la prima proprio per il trofeo in lizza a Roma – e vorrebbe chiuderlo per cancellare una fastidiosa etichetta che lo accompagna.ma nella quale, a pochi giorni dal suo avvento in panchina,ha portato in bacheca un'inattesa Supercoppa., mettendosi in tasca una Coppa di Lega e quattro coppe nazionali (oltre ad altrettanti campionati) e vorrebbe arricchire la propria collezione con un trofeo che da calciatore ha conquistato (con la Lazio) due volte. Ora serve una notte da grandi conferme, dopo aver toccato con mano nelle ultime settimane i progressi evidenziati da una squadra che, sia sul piano tecnico che ambientale, sente più sua.Se i pensieri dei due allenatori vanno esclusivamente all'atto finale della Coppa Italia e al terzo confronto diretto – che metterà un punto anche sotto questo aspetto, alla luce del successo di Italiano nel match d'andata di campionato (2-1), quello del famoso rinvio per maltempo di ottobre, mentre Conceiçao si è preso la rivincita nel confronto della scorsa settimana –perché il primo (legato ai rossoblù per un'altra stagione) è uno dei profili che la dirigenza del Milan ha seguito in questa stagione con maggiore interesse e tiene in considerazioni alla pari di Massimiliano Allegri, perché il secondo ha giocato sin qui a fare il misterioso sulle proprie personali valutazioni.Se le indiscrezioni degli ultimi giorni provenienti da Casa Milan hanno fatto filtrare una parziale soddisfazione per il suo operato – che ne uscirebbe rafforzata dall'eventuale vittoria della Coppa Italia – e se è vero che il suo contratto è valido fino a giugno 2026, salvo ripensamenti che il club rossonero ha il diritto di avere e che può esercitare anche a livello di clausole,Tutto in una notte, o forse no. A Roma si decidono i destini di Milan e Bologna, di una Coppa Italia e di una stagione. Poi sarà tempo di parlare di futuro e di mercato.