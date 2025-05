Milan-Bologna, Di Biagio: "Nelle gare secche Conceicao sa il fatto suo; per lo Scudetto dico Napoli"

Getty Images

L'ex giocatore di Inter e Roma tra le altre, nonchè ex allenatore della Nazionale italiana Under-20 e Under-21,ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione del 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a Villa Miani a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma allo Stadio Olimpico nella serata di mercoledì 14 maggio.- L'ex calciatore è partito dalla capacità delle squadre di Conceicao di ben interpretar le partite secche, come visto anche nei due derby di semifinale contro l'Inter: ". Dall'altra parte c'è un Bologna in grandissima forma, tutti stanno vedendo cosa sta facendo. Rispondo con la classica frase per le finali, è una gara da 50-50".

- "Conceicao ha trovato una situazione complicatissima per i motivi che sappiamo, difficilmente di volta in volta riesce a trovare le soluzioni.perché penso che una società seria debba avere le idee già ben chiare, ma portare a casa un altro trofeo, soprattutto dopo non essere arrivato in Champions, potrebbe fare la differenza" ha poi proseguito Di Biagio, sull'operato dell'allenatore portoghese sulla panchina dei rossoneri.- Infine uno sguardo anche alla lotta scudetto tra Inter e Napoli, con i partenopei avanti di un punto sui nerazzurri a due giornate dalla fine: ", anche se si è complicato la vita. Per il quarto posto dico Juventus",