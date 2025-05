Milan-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

è una sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A e primo assaggio di quello che sarà l’atto finale della Coppa Italia.Sfida che può risultare decisiva in vista della qualificazione alle prossime edizioni delle competizioni europee: in particolar modo per ildi Vincenzo Italiano che può ancora ottenere il 4° posto e ottenere il pass per la Champions League.Dall’altra parte, ildi Conceicao vuole accorciare e continuare a sognare un posto in Europa tramite il campionato, forte anche dalla fiducia ritrovata nel match vinto contro il Genoa per 2-1 in rimonta.

Partita: Milan-Bologna

Data: venerdì 9 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

(3-4-3):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Dallinga. All. Italiano.In casa Milan, si monitorano le condizioni di Fofana, visti i problemi fisici accusati al Marassi contro il Genoa: si candida Loftus-Cheek dal 1’. Non ci sarà nemmeno Leao, squalificato dopo l’ammonizione contro la squadra di Vieira: al suo posto, pronto Joao Felix. Attenzione alla possibilità di turnover per la Coppa Italia: ballottaggio anche sulla fascia destra fra Walker e Jimenez.Italiano ritrova Holm e Ndoye che, pur lavorando a parte, sono a disposizione del tecnico rossoblù, ma resta da capire se saranno arruolabili dal 1’. Con ogni probabilità, saranno in panchina in vista della successiva sfida che varrà per la finale di Coppa Italia.

La sfida Milan-Bologna è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Il match sarà trasmesso anche da Sky ai canali di riferimento.Il match Milan-Bologna è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, ci sarà l’opzione Sky Go e NOW.

La telecronaca di Milan-Bologna è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Valon Behrami su DAZN. Attesa per la designazione di Sky.