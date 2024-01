Milan-Bologna, la MOVIOLA LIVE: Calafiori ammonito dopo pochi secondi, giallo anche a Leao

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Milan-Bologna, la gara del sabato sera del 22esimo turno di Serie A:



MILAN – BOLOGNA Sabato 27/01 h.20.45



Arbitro: Massa

Assistenti: Palermo - Yoshikawa

Quarto ufficiale: Marcenaro

VAR: Guida

AVAR: Irrati



25' - Giallo per Leao, trattenuta evidente ai danni di De Silvestri.



1' - Subito ammonito Calafiori, in ritardo su Pulisic. Giallo pesante per il centrale del Bologna.