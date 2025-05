Milan-Bologna, le pagelle di CM: Gimenez devastante, Chukwueze cambia la partita. Orsolini e Pulisic top

Getty

si fa trovare pronto su un bolide di Dominguez, può fare oggettivamente poco sulla conclusione precisa e angolata di Orsolini. Attento e anche fortunato su Cambiaghi nel finale. Positivo.(dal: entra a freddo e non nel suo ruolo naturale. Tutto sommato gioca una gara attenta senza commettere errori evidenti): esce male, molto male, su Dallinga in occasione del gol Bologna. Errore di lettura e posizione non da lui.sta diventando una costante negativa: le squadre avversarie trovano sempre il gol dalla sua zona di competenza. Marcatura allegra su Orsolini. (dal 65’: ottimo impatto sulla gara, porta vivacità e profondità. Orchestra magistralmente il contropiede per il gol del 3-1 con un assist finale delizioso)

: qualche scoria dalla gara di andata con Dominguez con il quale si becca spesso. Elettrico e sempre dentro la partita, deve migliorare nelle scelte. (dal 65’: una diagonale profonda spiega perché ha vinto così tanti titoli in carriera. Non sarà brillante in fase offensiva ma dietro è una certezza): dinamico e deciso nei contrasti, non tira mai indietro la gamba. Ancora lontano dalla migliore conduzione, questi minuti servono all’inglese per riprendersi il futuro. (dal 78’quando verticalizza fa sempre male alla linea difensiva del Bologna. Il problema è che entra poco in quel tipo di giocata. Nel complesso prestazione sufficiente.

: spinge poco rispetto ai suoi standard ma quantomeno non sbaglia nulla nelle marcature preventive.: stacca Reijnders sul trono del miglior marcatore stagionale con il gol numero 11 in campionato. Partenza lenta e chiusura con i fuochi d’artificio ( con assist per il primo gol di Gimenez ): siamo al paradosso: il giocatore con il coefficiente più alto dal punto di vista tecnico che riesce a sbagliare quasi tutto. Involuzione senza fine.: poco cattivo nell’occasione più grande del primo tempo quando si fa recuperare da De Silvestri. (dal 65’: entra e cambia la partita con una doppietta d’autore: il secondo gol è da attaccante di livello alto. Grida la sua candidatura per una maglia da titolare nella finale di coppa Italia)

quarta vittoria consecutiva alla sua maniera: reazione rabbiosa dopo lo svantaggio iniziale.: para il parabile ma raccoglie tre volte il pallone dal fondo della rete. Serata da dimenticare.nel primo tempo si immola e salva un gol già fatto su Jovic. Soffre molto di più nella seconda frazione di gara.: una buona mezz’ora di controllo totale sul gioco aereo. Fa sentire una prestanza fisica importante anche nei diversi interventi. Esce per un problema muscolare (dal 31’: male, molto male. Si becca un giallo appena entrato, naufraga di fronte agli attaccanti del Milan)

: si fa sorprendere da Gimenez in occasione del terzo gol che chiude la partita. Con l’ingresso del messicano perde le misure.ordinato dal punto di vista tattico. Qualche difficoltà in più nel finale come tutto il resto della squadra.: giocatore dall’intelligenza superiore: sa sempre dove posizionarsi e non fa mai una giocata rischiosa.: partenza incoraggiante, con personalità e geometrie. Finisce troppo presto la benzina.si applica in un lavoro enorme dal punto di vista difensivo. Segue sia Loftus-Cheek che Reijnders limitandone spazio e tempo di azione. Esce stremato. (dal 61’: non riesce a entrare in partita)

: realizza il gol numero 13 di una stagione sensazionale. Un gol cercato, voluto, con un’azione a rientrare delle sue prima di esplodere un destro a giro che finisce la sua corsa in fondo alla rete. Prestazione completa. (dal 61’: il suo ingresso dà poco alla squadra)lavora tanto, in silenzio, lontano dai riflettori. Concretamente si vede poco nelle zone ideali per concludere. Nobilita una buona prestazione con l’assist, geniale, per il gol di Orsolini. (dal 61’: troppi pochi palloni giocabili): ha colpi e personalità, nel primo tempo è il migliore dei suoi

pensa presto alla finale compromettendo il risultato con i cambi.