Il Milan non va oltre il pari interno contro il Bologna. Nonostante le 33 conclusioni scagliate verso la porta di Skorupski, la formazione di Pioli non riesce a trovare il varco per sbloccare la partita e vede avvicinarsi pericolosamente Napoli ed Inter. Questi i nostri top e flop del match di San Siro:: straordinario l’intervento su Barrow nella prima frazione.: poco ordinato su Dijks in marcatura, cestina due grandi occasioni da gol. Confusionario ( dal 29’ st Florenzi s.v): concede poco o nulla ad Arnautovic.prova a suonare la carica fino alle fine, sbaglia qualche pallone in uscita ma è sempre attento in marcatura.qualche buona accelerazione nella prima parte di gara. Scende di tono nella ripresa.fosforo e polmoni al sevizio della squadra. Impegna due volte Skorupski dalla distanza, di gran lunga il migliore dei suoi fino a quando non termina la benzina. (dal 25’ st: sommerso dai fischi dei suoi stessi tifosi, gioca con il freno a mano tirato): tanti palloni persi o giocati male, poca intensità.Pioli gli rinnova la fiducia, a torto, dopo una serie di prestazioni mediocri. Questa sera il brasiliano riesce anche a fare peggio: mai pericoloso, sbaglia tutti i palloni toccati. Lento e involuto. ( dal 1’ st Rebic 5,5: entra in campo troppo nervoso e poco lucido nelle giocate): gli manca sempre lo strappo, la giocata vincente. Tanto impegno ma poca qualità.: ha sulla coscienza una grande occasione sprecata nella prima frazione. Gioca con superficialità.: stretto nella morsa organizzata da Soumaoro e Thete riesce comunque a rendersi pericoloso in due circostanze con due colpi di testa che esaltano le qualità di Skorupski. Non graffia ma lotta. (dal 25’ st Ibrahimovic 5,5: ci mette cuore e grinta ma non basta, poteva fare meglio sul cross di Calabria che gira altro sopra la traversa)si intestardisce su Messias, tiene in campo un Tonali fuori fase. Ma quello che colpisce e’ l’approccio alla gara dei suoi in una partita così importante.veste il mantello di Superman e sventa almeno 4/5 conclusioni con interventi perfetti.una roccia al centro della difesa.sempre al posto giusto nel momento giusto. Il cileno torna in quello che è stato il suo stadio e non sfigura nel suo derby personale. (dal 36’ st Bonifazi)reattivo su ogni pallone, conferma quanto di buono ha fatto vedere nel corso della stagione.viene schierato insolitamente a destra per cercare di limitare le galoppate di Theo e in parte riesce nella missione. (dal 25’ st Kasius )ha sui piedi la piu’ grande chances della partita ma decide di centrare Maignan.regia spesso elementare ma certamente efficace.impreciso nell’uscita palla al piede, soffre il pressing di Bennacer. ( dal 25’ stmuscoli a protezione della sua difesa nel finale)percorre km su km a ritmi sostenuti: magari non sempre con qualità ma crea parecchi fastidi a Calabria. (dal 36’ st Mbaye)lotta da solo in mezzo alla difesa del Milan, ha il merito di far salire la squadra. Mezzo voto in meno perché non calcia mai in porta.entra dentro al campo e fa spesso male tra le linee alla difesa rossonera. Solo un grande intervento di Maignan al 27’pt gli nega la gioia del gol. (dal 15’ st Orsolini 5,5: perde tanti palloni ingenuamente ): il suo Bologna gioca una gara tatticamente perfetta.