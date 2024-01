Milan-Bologna, le pagelle di CM: Pioli sbaglia i cambi, male Reijnders e Giroud. Zirkzee incanta, Calafiori leader

Milan-Bologna 2-2



MILAN



Maignan 5,5: non perfetto sul gol di Zirkzee che gli passa tra le gambe.



Calabria 6,5: Urbanski si accentra spesso lasciando spazio al numero 2 rossonero che non si fa pregare a percorrere. Spinta continua, suo l’assist per il gol di Loftus-Cheek. Pioli lo sostituisce perché ammonito. (dal 14’ st Florenzi 6,5: propositivo, disegna un cross perfetto per il secondo gol di Loftus-Cheek)



Kjær 5,5: in difficoltà costante con Zirkzee.



Gabbia 6,5: altra prestazione positiva per il difensore di Busto Arsizio. Reattivo.



Hernández 5,5: la sua nel complesso non era stata una prestazione da raccontare ai nipotini, a renderla ancora più amara l’errore pesante dagli undici metri.



Adli 5: sbaglia spesso posizione in fase di non possesso. L’azione del primo vantaggio del Bologna è emblematica: il numero 7 arriva al limite dell’area di rigore con un ritardo troppo ampio. Nel complesso soffre la grande aggressività della mediana rossoblu. (dal 14’ st Musah 6: corre e lotta. Almeno quello)



Reijnders 5,5: altra prestazione deludente del centrocampista olandese che fa il paio con quella di Udine.



Pulisic 5,5: tanta corsa ma idee piuttosto annebbiate per l’americano. (Dal 41’ st Terracciano 5: errore ingenuo sul calcio di rigore concesso per una trattenuta al Bologna)



Loftus-Cheek 7,5: devastante. 4 gol nelle ultime 4 partite di campionato, è sempre nel punto giusto al momento giusto. Ora che sta salendo di condizione marca la differenza.



Leão 6,5: non è ancora l’esterno offensivo a tutta fascia che saltare in piedi il pubblico di San Siro ma resta comunque il principale pericolo per la difese avversarie: si procura un calcio di rigore con un coast to coast dove lascia sul posto tre avversari, inizia l’azione del momentaneo 2-1. (Dal 41’ st. Okafor sv)



Giroud 5: Monsieur Olivier dimentica lo smoking a casa. Il rigore calciato debolmente su Skorupski, qualche tocco fuori misura e nessuna conclusione in porta: serata da dimenticare in fretta. (dal 14’ st Jovic 5,5: pochi palloni giocabili per il serbo che tende però sempre a nascondersi)



All. Pioli 5: questa volta sbaglia i cambi. Dal punto di vista tattico perde nettamente la sfida nella sfida contro Motta.



BOLOGNA



Skorupski 6,5: ipnotizza Giroud dal dischetto.



De Silvestri 6: meglio quando offende che quando è chiamato a difendere su Leão. (dal 36’ st Lucumi sv)



Beukema 6: fa il suo con grande intensità.



Calafiori 7: guida la difesa senza farsi condizionare dall’ammonizione subita dopo pochi minuti. Elegante



Kristiansen 6: gioca molto più vicino a Calafiori, quasi da braccetto. Diligente.



Ferguson 6,5: si muove tra le linee con intelligenza.



Freuler 6,5: porta la croce con grande abnegazione, tanti le seconde palle conquistate.



Aebischer 6: meno appariscente rispetto al solito, fa tanto lavoro ‘sporco’ (dal 20’ st Moro 6: tiene alto il pressing sui portatori di palla avversari)



Fabbian 6,5: nel primo tempo costringe spesso Theo Hernández sulla difensiva con grande fisicità e intraprendenza. Entra nell’azione convulsa del primo gol rossoblu. (dal 36’ Orsolini 6,5: nella serata dei rigori calciato male lui è glaciale e regala un punto prezioso al Bologna)



Zirkzee 7: quando gioca a San Siro delizia sempre la platea con giocate ad alto coefficiente tecnico. Disorienta sempre la marcatura avversaria, segna il suo ottavo gol in campionato ma se ne mangia anche uno clamorosa. Seta.



Urbański 5,5: prestazione troppo timida. (dal 20’ st Saelemaekers 5,5: leggasi compagno sostituito ma ha l’alibi di pagare l’emozione da ex)



All.Motta 6,5: mezzo voto in meno per il cartellino rosso. Ma come gioca il suo Bologna!