Milan-Bologna (sabato 27 agosto alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Pioli è pronto a lanciare per la prima volta dall'inizio De Ketelaere alle spalle di Giroud. Mihajlovic non può contare sullo squalificato Orsolini.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Arnautovic, Barrow.