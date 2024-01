Milan-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Milan-Bologna (sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport, canale 251) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Rossoneri reduci dal successo in rimonta a Udine, che ha blindato il 3° posto. Periodo negativo per gli uomini di Thiago Motta, sconfitti anche dal Cagliari nell’ultimo turno.



LE ULTIME - Con la squadra reduce da quattro vittorie di fila in campionato, Pioli va verso la conferma dell’undici titolare visto nelle ultime due uscite. Per Motta, data la squalifica di Posch, sulla destra ci sarà spazio a De Silvestri. Zirkzee rientra dalla squalifica. Da valutare le condizioni di Saelemaekers, a sinistra è pronto Urbanski.



PROBABILI FORMAZIONI -



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Urabsnki. All. Thiago Motta