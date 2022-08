Vincere, per approfittare della sconfitta dell'Inter. Il Milan attende il Bologna al Meazza, davanti a 70 mila spettatori, pronti a spingere la squadra di Pioli. Di fronte l'undici di Mihajlovic, che arriva da un punto (conquistato nell'ultimo turno contro il Verona) in due partite. I rossoblu recuperano Soumaoro, che rientra dal turno di stop, ma dovranno fare a meno dello squalificato Orsolini. Tra i padroni di casa prima da titolare per De Ketelaere. Il Milan ha perso solo una delle ultime 25 sfide in Serie A contro il Bologna (18V, 6N), il 6 gennaio 2016, quando sulla panchina rossonera c’era l’attuale tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic (0-1, gol di Giaccherini).



LE FORMAZIONI UFFICIALI

NEWS



Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: undici confermato per i rossoneri27.08.2022 19:30 di Gianluigi Torre Twitter: @TorreGigi vedi letture

[Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: undici confermato per i rossoneri]Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, terzo turno di Serie A:



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso, Vignato, Arnautovic, Barrow.