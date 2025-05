Milan-Bologna LIVE alle 20.45. Le formazioni ufficiali: Jovic dal 1', torna Joao Felix. Pobega titolare, la scelta su Calabria

Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A

Match che può risultare decisiva in vista della qualificazione alle prossime edizioni delle competizioni europee: in particolar modo per il Bologna di Vincenzo Italiano che può ancora ottenere il 4° posto e ottenere il pass per la Champions League. Dall’altra parte, il Milan di Conceicao vuole accorciare e continuare a sognare un posto in Europa tramite il campionato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Milan-Bologna in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Segui Milan-Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

MILAN-BOLOGNA 0-0(3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Loftus-Cheek, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All: Conceicao.(4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Moro, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.: Marinelli: -: -

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui