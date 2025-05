LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.Milan-Bologna (calcio d'inizio alle ore 21:00) è la finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra Mariani, assistito da Peretti e Colarossi con Manganiello quarto uomo, Meraviglia e Mazzoleni al Var. Jovic e Castro vincono i ballottaggi in attacco con Gimenez e Dallinga, un po' a sorpresa Italiano preferisce Fabbian e Odgaard (entrambi ex Primavera dell'Inter).

Chi vince si qualifica in Europa League, a meno che non riesca ad arrivare quarta in classifica e qualificarsi così in Champions League. Entrambe le squadre parteciperanno alla prossima Supercoppa italiana con Napoli e Inter, già certe dei primi due posti in classifica nel campionato di Serie A.