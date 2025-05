Getty Images

Milan-Bologna, Mariani arbitra la finale di Coppa Italia: i precedenti

13 minuti fa



Il designatore arbitrale di Serie A, Gianluca Rocchi ha designato gli arbitri per dirigere Milan-Bologna, gara valevole per la finale di Coppa Italia in calendario mercoledì 14 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma.



Arbitra Maurizio Mariani, assistito da Peretti e Colarossi con Manganiello quarto uomo, Meraviglia e Mazzoleni al Var (Bresmes di riserva).



I PRECEDENTI - Mariani ha arbitrato il Milan 24 volte con 13 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte (tra cui quella per 2-1 a Bologna nel girone d'andata in questo campionato); il Bologna 19 volte con 8 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.