Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori. I rossoneri invocano il rosso per Ferguson

AFP via Getty Images

Di seguito gli episodi dapiù importanti di, finale della Coppa Italia.mercoledì 14/05 h. 21.00: Mariani di Roma: Peretti - Colarossi: Manganiello: Meraviglia: Mazzoleni: Bresmes- Pulisic chiede una punizione vicino all'area di rigore del Bologna per una trattenuta di Ferguson, già ammonito, ma l'arbitro Mariani inverte la decisione e fischia fallo in attacco. Proteste evidenti da parte dello statunitense del Milan, che viene punito con un cartellino giallo e da tutti i giocatori rossoneri che chiedono punizione e secondo giallo, dunque espulsione, per il centrocampista scozzese.

- Ammonizione anche per Ferguson che ferma fallosamente la ripartenza di Leao. Nell'episodio si fa anche male il centrocampista del Bologna, colpito al volto dalla gamba dell'attaccante portoghese. I giocatori e la panchina del Milan invocano il rosso per lo scozzese, ma l'arbitro Mariani non asseconda: check del VAR che conferma la direzione di gara.- Holm cade dopo un contatto con Pavlovic poco fuori dal lato corto dell'area di rigore del Milan e chiede un calcio di punizione, l'arbitro Mariani lascia correre. Proteste veementi dei giocatori e della panchina del Bologna.

- Tomori sbaglia il tempo dell'intervento e colpisce Ndoye: cartellino giallo inevitabile per il difensore del Milan.- Altre proteste Bologna, Freuler chiede un rigore per un presunto tocco con il braccio di Gabbia in area del Milan ma l'arbitro non concede e il VAR non interviene, via libera dopo silent check.- Timide proteste Bologna, Orsolini chiede un calcio di rigore per un contatto con Maignan ma non viene accontentato. L'azione viene cancellata per fuorigioco del giocatore del Bologna e il portiere del Milan era comunque intervenuto toccando il pallone in uscita bassa.