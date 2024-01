Milan-Bologna, Orsolini e il rigore: 'Come si batte Maignan? Non l'ho guardato negli occhi...'

Riccardo Orsolini decide Milan-Bologna con il rigore del definitivo 2-2. Al termine della partita, l'esterno offensivo rossoblù ha commentato a Dazn: "Mi mancava, adesso possiamo spuntare anche questa casellina. Spero non sia l'ultimo. Sono contento perché è arrivato in un momento un po' particolare in cui stavamo soffrendo, avevamo subito gol. Siamo stati bravi a riacciuffare la partita e questo è l’importante".



70 MINUTI IN PANCHINA - "Da fuori è difficile vedere le partite dei tuoi compagni, perché vorresti essere lì con loro a dare una mano. Aspettavo il momento giusto, dicevo 'chiamami, chiamami, chiamami'. Poi mi hanno chiamato, sono entrato volenteroso ed è andata bene".



COSA HA PENSATO PRIMA DEL RIGORE - "Maignan è grosso, forte e potente. Sicuramente ho cercato di non guardarlo negli occhi, era quello che cercava lui per ipnotizzarmi. E' andata anche bene perché gli è passata sotto le braccia. Sono contento di aver segnato e di aver dato una mano ai ragazzi, portiamo a casa un punto da San Siro".



L'ESPULSIONE DI THIAGO MOTTA - "Al di là del mister in panchina o meno, lui ci ha dato dei principi di gioco. Quindi anche senza la sua presenza il suo secondo ci guidava. Con i concetti che abbiamo siamo riusciti ad andare avanti nella partita, abbiamo cercato di soffrire di meno e abbiamo tenuto la partita fino alla fine. Poi il rigore ci ha permesso di portare la partita a casa".