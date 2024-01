Milan-Bologna: Pioli cerca continuità, lontano in quota il colpo ospite per sfatare il tabù San Siro

Il Milan non vuole fermarsi, e contro il Bologna cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, per consolidare sempre di più il terzo posto e, perché no, rimanere agganciato al treno composto da Juventus e Inter. I betting analyst vedono tra 1,70 e 1,71 il successo rossonero, mentre il colpo ospite, che manca da più di otto anni, si sale tra 4,75 e 4,90; il pareggio, infine, viene proposto tra 3,70 e 3,75. Il Milan è la squadra con il maggior numero di reti segnate nei primi tempi, un’eventualità che in questa partita paga 1,81 volte la posta. Più in generale, l’Over, a 1,72, prevale sull’Under, a 2, mentre è il No Goal a essere in vantaggio sul Goal, rispettivamente a 1,75 e 1,97. Parlando di marcature, occhi puntati sui protagonisti in campo: una rete di Olivier Giroud si gioca a 2,60, seguito a 3,05 da Luka Jovic, mentre, tra gli ospiti, si sale a 4,60 per Joshua Zirkzee e a 5 per un gol di Riccardo Orsolini.