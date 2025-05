Milan-Bologna, rossoneri in campo con una maglia speciale per la festa della mamma

Getty Images

Come nella scorsa stagione, anche quest'anno il Milan vuole festeggiare la Festa della Mamma in modo speciale. La ricorrenza è domenica 11 maggio, i rossoneri presenteranno l'iniziativa con due giorni d'anticipo,- Per l'occasione,. Non solo, anche al momento dell'annuncio delle formazioni lo speaker di San Siro elencherà i cognomi delle madri dei giocatori, che verranno mostrati anche sugli schermi dello stadio. Sono previste iniziative speciali anche per il Milan Futuro, il settore giovanile e per la prima squadra femminile, che questo week end riposerà saltando così l'ultima giornata di campionato.

- Per l'occasione,. Alla raccolta sarà destinata una parte del ricavato delle aste per le maglie che indosseranno i giocatori in campo, e parte degli incassi legati agli acquisti di capi della nuova collezione donna effettuati negli store fisici e online del Club da venerdì 9 a domenica 11 maggio e dei biglietti d'ingresso per il Museo Mondo Milan nel giorno di Milan-Bologna.