Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, dopo essersi operato al ginocchio sinistro nel novembre scorso, è al lavoro per rientrare: dalle ultime notizie che arrivavano sembrava che dovesse tornare tra settembre e ottobre, invece secondo Sky sta bruciando le tappe e nel giro di un mese può essere pronto per scendere in campo agli ordini di Marco Giampaolo.