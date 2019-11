Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli: "Sono contentissimo, ci tenevo a fare una grandissima partita. Siamo stati aggressivi, siamo riusciti a limitare una squadra forte come il Napoli. Pioli? Il mister ha fatto un lavoro importante, tattico e fisico. Le prestazioni sono solide, da squadra, dobbiamo percorrere questa strada da qui in avanti. L'anno scorso siamo quasi andati in Champions, poi abbiamo cambiato tanto e ripartire sempre non è facile, con tanti giovani che si devono inserire. Abbiamo messo tante cose a posto, il mister è stato bravo. Euro 2020? Lavorerò con passione e voglia di fare bene, parlerà il campo e se sarò fra i migliori in Italia in quel caso Mancini mi terrà in considerazione. Contratto? Vediamo, a giugno va in scadenza, ci pensa il mio procuratore. Io penso a giocare, che è già difficile farlo bene".