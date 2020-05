Uno tira l'altro. Mino Raiola sta imbastendo nuovi affari di mercato con la Roma, interessata a riportare in Italia l'ex juventino Moise Kean. Ma, rispetto a quello per l'attaccante in forza all'Everton, il discorso è molto più avanti in un'altra trattativa: quella con Giacomo Bonaventura.



Il centrocampista lascerà il Milan a parametro zero e ha già dato il proprio ok ad accettare l'offerta del club giallorosso, che gli propone un contratto triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus (mezzo milione in più rispetto all'attuale ingaggio in rossonero). Bonaventura, 31 anni il prossimo 22 agosto, preferisce la Roma alle altre squadre che si sono fatte avanti per lui: su tutte Torino e Atalanta.