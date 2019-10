Jack Bonaventura, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan: "È una vittoria importante dopo delle prestazioni negative. Oggi era importante vincere ma dobbiamo e possiamo fare meglio. Fragilità mentale? Siamo una squadra con tanti giovani e quando c'è un po' di pressione non è facile giocare. Però ci dobbiamo abituare e cercare di tirare il meglio da noi stessi".



RITORNO - "È stata dura stare fuori però adesso sto bene, Mi mancava il campo, in questi mesi ho lavorato tantissimo. Il ginocchio va benissimo e mi sento bene. Adesso è solo questione di giocare e starò meglio di prima".



LEADER - "È chiaro che qualcuno che ha più esperienza deve farsi sentire, però qui siamo tutti responsabili. Se si prende gol nel primo tempo bisogna fare di tutto per recuperare. Oggi ci siamo riusciti ma dobbiamo fare meglio ancora tante cose e lavoreremo per migliorare".



SOSTA - "Dopo una vittoria lavorare un po' ci farà bene. Non avremo i giocatori che andranno via in nazionale, però chi rimarrà a Milanello dovrà lavorare e cercare di migliorare".