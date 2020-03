Dopo sei stagioni può chiudersi l'avventura al Milan di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio e non ha ancora ricevuto una proposta formale per il rinnovo.



POLITICA DI GAZIDIS - La dirigenza rossonera, nelle scorse settimane, si era mostrata spaccata anche nelle valutazioni sul numero 5. Ivan Gazidis vorrebbe portare avanti la linea di un Milan giovane e non intenzionata a rinnovare i contratti dei giocatori over 30, Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbero dell'idea di accordare ancora fiducia nelle qualità di Giacomo Bonaventura. In questo momento la linea dell'amministratore delegato sta avendo il sopravvento ed ecco che Mino Raiola ha iniziato a prendere contatti con diversi club per trovare una sistemazione di qualità al suo assistito.



SONDAGGI DI LAZIO E NAPOLI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bonaventura è più di una semplice idea per la Lazio. Jack piace molto a Simone Inzaghi per qualità tecniche e duttilità tattica. Mino Raiola ha proposto Jack al direttore Igli Tare ma anche al Napoli dove potrebbe ritrovare un allenatore al quale è molto legato come Gennaro Gattuso. Due nuove piste da tenere in grande considerazione, il futuro di Bonaventura è sempre più lontano dal Milan.