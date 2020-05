Finito un po' ai margini con Pioli, Giacomo Bonaventura vuole chiudere in bellezza la sua esperienza al Milan. Secondo la Gazzetta dello sport, il centrocampista non ha ricevuto segnali dalla società per il rinnovo e si appresta a salutare tutti dopo sei anni. E i tanti impegni ravvicinati del Diavolo possono concedergli quello spazio che recrimina da tempo.