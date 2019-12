Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan o meglio lo sarà a partire dal 2 gennaio quando completerà le visite mediche di rito propedeutiche alla firma. Un ritorno voluto fortemente dai dirigenti rossoneri che, ora, si dovranno concentrare su altre operazioni sia per rimpolpare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli, sia per cementare l'attuale organico. In particolare si è fatta urgente la trattativa per il rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura.



SPINGE PER IL RINNOVO - Il centrocampista marchigiano non ha alcun dubbio, vuole restare in rossonero e vuole rinnovare il prima possibile il contratto in scadenza a fine stagione. Non vuole trovarsi fra una 15ina di giorni nella possibilità di ascoltare le offerte per liberarsi gratis a fine anno già in cantiere da parte sia della Fiorentina che di Napoli e Roma. I prossimi 10 giorni saranno quindi fondamentali, anche se la trattativa non è affatto ad un buon punto.



IBRA PUO' AIUTARE - Come detto c'è distanza fra le parti anzi, non c'è ancora stata una vera e propria trattativa con l'agente Mino Raiola. L'affare Ibrahimovic potrebbe aiutare nei rapporti fra le parti, ma la richiesta di un contratto lungo e con sostanziale aumento dell'ingaggio è in questo momento proibitivo per il Milan alle prese con un bilancio che, invece di aumentare il monte ingaggi dovrebbe invece, ridurlo. Bonaventura non vuole arrivare a febbraio con il proprio futuro in bilico e un incontro è già in programma, basterà a calmare le acque?