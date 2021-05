Daniele Bonera, collaboratore tecnico di Stefano Pioli al Milan, è intervenuto a Sky Sport e ha parlato di Mike Maignan, neo acquisto rossonero: "È una scelta di un giocatore importante che ha vinto il campionato in Francia, un prospetto importante".



DONNARUMMA - "Se me lo aspetto sereno? E' stato perfetto, un professionista esemplare, ha dimostrato di avere carattere. Sono sicuro che darà il meglio per la Nazionale, soprattutto per una competizione importante come l’Europeo".