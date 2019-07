Tornato in rossonero per far parte dello staff di Giampaolo, Daniele Bonera ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Quando il mister era in trattativa, hanno preso in considerazione il mio nome, avevo già intenzione di smettere di giocare. Ho cavalcato questo'opportunità, continuare al Villarreal sarebbe stata una forzatura. Dopo la chiamata è stata più semplice, il mister mi chiede spesso di partecipare attivamente agli allenamenti, ho appena smesso di giocare".



SU GIAMPAOLO - "Cerca di responsabilizzarmi, l'ha fatto fin da subito. L'altro giorno aiutavo Theo con la lingua, gli son stato vicino. Ero curioso di sapere come lavora Giampaolo: è preparatissimo, pignolo e preciso. Solo così si possono ottenere grandi risultati".



SUL RITORNO - "Il primo giorno, entrare dal cancello, è stato emozionante. Milanello ha sempre fascino, si riconosce la storia. So ciò che pensano i giocatori, avendo smesso da poco, anche se si tratta di un altro lavoro".



SU MALDINI - "Ho avuto il piacere di rivederlo, è carico e motivato. Sa che ha una grande responsabilità, siamo tutti dalla sua parte. Quando si parla di Milan e si fanno i nomi di Maldini, Boban e Massara, ci facciamo rispettare".