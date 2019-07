Si avvicina un ritorno in casa Milan. Secondo quanto riporta AS, infatti, Daniele Bonera ha comunicato al Villarreal che non rinnoverà il suo contratto, appendendo gli scarpini al chiodo. L'ex difensore torna a Milanello e sarà il vice-allenatore di Marco Giampaolo, tecnico con cui condivide lo stesso agente, Tullio Tinti.