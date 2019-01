Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, parla a la Gazzetta dello Sport di Krzysztof Piatek, nuovo attaccante del Milan: "Sorpreso? No, lo dissi anche a Preziosi: “Prendilo a occhi chiusi”. Certo, quando è arrivato nessuno poteva pensare che andasse addirittura così bene, ma parliamo di un grande attaccante. Che, tra l’altro, ha anche ampi margini di miglioramento. Le basi però sono già ottime: ha un buon colpo di testa, è rapido nel tiro, sa essere opportunista ma anche partecipare alla manovra. Per me è uno che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Dal punto di vista umano non soffrirà il salto di qualità, ne sono sicuro. Poi, certo, a Genova se non segni per 2-3 partite consecutive nessuno ti dice niente, a Milano magari ti mettono il contaminuti. Ma saprà adattarsi".