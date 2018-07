Nel 'mercatese' rossonero, si scrive Tas ma si legge Tutti Aspettano Sentenza. Perché le implicazioni del verdetto che sarà annunciato oggi a Losanna potrebbero essere così potenti da cambiare la fisionomia del Milan, specialmente nei lineamenti più riconoscibili.



BONUCCI & I BIG - Oggi pomeriggio a Milanello, capitan Bonucci guiderà la squadra nella prima uscita stagionale contro il Novara. Ma da stasera – più probabilmente da domani sera, a nuovo board societario definito – potrebbe fare strada verso i cancelli di uscita: il suo agente Alessandro Lucci ha già avviato i colloqui con il Psg, dove ad aspettare Leo ci sono Buffon e la Champions, e a Europa definitivamente perduta il Milan potrebbe accettare di sedersi al tavolo per trattare la cessione del difensore, a patto di partire da una base di almeno 40 milioni. Stessa cifra attorno alla quale si potrà costruire un dialogo con i club che vorranno tentare l’assalto a Suso (assistito sempre da Lucci): la nuova proprietà targata Elliott ha grande considerazione dello spagnolo, ma quell’inversione di marcia nei bilanci societari prospettata dal fondo Usa nel comunicato di «'insediamento' non può prescindere da qualche cessione illustre. Occhi aperti anche sul 'solito' Donnarumma, che non ha ricevuto proposte ufficiali ma piace in Inghilterra: il Milan si era coperto con Reina quando i vertici parlavano ancora cinese e il dopo-Gigio è già apparecchiato.



BACCA E GLI ALTRI - Se Bonucci dovesse davvero partire, toccherà rivedere anche le strategie di mercato in difesa, ma non è questo il motivo del mancato addio di Gustavo Gomez: il paraguaiano resta in uscita, in attesa che la trattativa con il Boca si sblocchi. In avanti invece bisognerà sfoltire comunque, Europa o meno: Kalinic e l’Atletico sono sempre molto vicini, per André Silva rimane viva la doppia pista che porta in Premier (Wolverhampton) o Ligue 1 (Monaco). E Bacca? Le posizioni tra Milan e Villarreal, ultima maglia vestita dal colombiano e destinazione ultra-gradita, sono sempre distanti: gli spagnoli non si avvicinano ai 15 milioni chiesti da via Aldo Rossi. Ma il futuro di Carlos, unico dei nazionali per il quale non è ancora stata fissata una data di rientro sulla bacheca di Milanello, è lontano dall’Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sono spuntate nuove opzioni che conducono in Sudamerica: alcuni intermediari sono al lavoro.