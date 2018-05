E' stato inserito nella lista dei migliori giocatori dell'Europa League. Una piccola soddisfazione in una stagione costellata da tante delusioni per Leonardo Bonucci che si è così espresso a Milantv: "Giocare in Europa è sempre importante, poi è normale che giocare la Champions League ha un fascino diverso. Ma l’Europa League merita rispetto: lo abbiamo visto quest’anno, ci sono state squadre fortissime ed una su tutte, l’Atletico Madrid che, scendendo dalla Champions League, è arrivata fino alla fine e l’ha vinta. Per noi deve essere da esempio. Quella di quest’anno è stata un’Europa che ci ha formato sotto il livello di esperienza, che ci ha insegnato tanto nelle due partite contro l’Arsenal: noi ci siamo misurati con giocatori più avanti di noi, con alcuni giocatori più importanti di qualcuno della nostra squadra. Però deve lasciarci l’insegnamento che anche noi possiamo competere per quei traguardi".