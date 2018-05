"I nostri tifosi ci hanno fatto sentire il loro affetto per tutta la stagione: vanno ripagati con un ultimo sforzo"

Leonardo, difensore e capitano del, parla in vista della sfida contro la Fiorentina, decisiva per l'. Queste le sue parole sui social rossoneri: "Tifosi? Da parte loro c'è stata una vicinanza senza eguali. Nel momento in cui abbiamo trovato difficoltà di prestazioni e di risultati sono stati vicini alla squadra, ci hanno fatto sentire il loro affetto e vanno ripagati con l'ultimo sforzo stagionale, per centrare l'Europa dalla porta principale. Un grazie ai tifosi per la stagione e un ultimo sforzo da parte nostra e da parte loro per regalare al Milan una prossima stagione importante".- "Giocare in Europa è sempre importante. E' normale che giocare la Champions League ha un fascino diverso, ma l’Europa League merita rispetto. L'Atletico Madrid, scendendo dalla Champions League, è arrivata fino alla fine e l’ha vinta. Per noi deve essere da esempio".- "Quella di quest’anno è stata un’Europa che ci ha formato sotto il livello di esperienza, che ci ha insegnato tanto nelle due partite contro l’Arsenal: noi ci siamo misurati con giocatori più avanti di noi, con alcuni giocatori più importanti di qualcuno della nostra squadra. Però deve lasciarci l’insegnamento che possiamo competere per quei traguardi".