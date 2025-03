Milan, bookmaker sicuri: Allegri sarà il prossimo allenatore, il suo ritorno crolla a 1,75

AFP via Getty Images

Ile Sergiosono sempre più lontani. Nonostante il ritorno alla vittoria – in rimonta – in casa del Lecce e l’aver accorciato a 8 punti la distanza dal quarto posto (con una qualificazione in Champions League comunque difficile e offerta a 17 volte la posta), i bookmaker danno per spacciato il tecnico portoghese.Non c’è storia in quota per il suo successore: i betting analyst divedono Massimilianocome il grande favorito, con un ritorno in estate del tecnico livornese in rossonero, undici anni dopo l’ultima esperienza, fissata a 1,75 volte la posta, in netto calo rispetto al 5 della settimana scorsa. Il primo inseguitore in quota è Cesc Fabregas del Como, offerto a 4,50, seguito da Gasperini, De Zerbi, Conte e Sarri, tutti dati a 7,50 dagli esperti Sisal.