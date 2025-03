Milan, boom di vendite per la quarta maglia: il 75% delle vendite all’estero, i dettagli

GETTY

Nell’ultima giornata di campionato contro lailha sfoggiato lache, secondo quanto riportato da Gazzetta.it "è stata acquistatae per il: gli affari sono andati così bene che febbraio è passato agli archivi come, superando lo scorso dicembre quando venne lanciata la maglia celebrativa dei 125 anni".Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il picco di vendite è stato registrato ingrazie all’acquisto del centravanti della nazionale centroamericana così come tutto il merchandising ). I primi dati risalgono al lancio della divisa, quindi circa, con la prima dotazione che è andata praticamenteIl club rossonero aveva spiegato l’idea che aveva portato alla realizzazione di una quarta divisa così tanto particolare in un comunicato stampa: “La collaborazione tra questi tre brand,non è solamente un incontro tra calcio e moda, maRende omaggio alla capacità dei sogni diandando oltre lo sport per creare un momento culturale, esemplificato da questo kit - il primissimo in assoluto realizzato da Off-White™ per essere indossato in campo.

Al centro di questa collezione esclusiva c'è il concetto di, che incarna un ricco insieme di. Il numero "", stampato sul colletto interno della maglia, rappresenta un potente emblema dei. Sogni di vittoria e di successo sportivo per una squadra di calcio, con AC Milan che ha conquistato, e sogni di progresso, ispirati dall'iconico discorsonello stesso anno. Il discorso rimane un appello senza tempo alla giustizia sociale e all'uguaglianza, una visione condivisa da AC Milan, PUMA e Off White™, che insieme celebrano il potere del sogno, offrendo un potente richiamo alle infinite possibilità che esso sa ispirare”.

La strategia del Milan e di PUMA sulle maglia è la seguente:: maglia tradizionale, rossonera, classica (si può giocare con il design, ma mai stravolgere l'identità): tendenzialmente bianca o chiara di colore, prende ispirazione dalle "notti magiche" del Milan in Champions League: già con il Third kit si comincia ad osare un po' di più. Parliamo di colori magari non standard e che possono essere un punto di incontro tra tifosi e nuovi audience - la maglia spesso racchiude anche dei significati importanti, come il Third kit della stagione scorsa (uno dei più venduti) che racchiudeva il senso di inclusività e equità

: qui la strategia è chiara. Milan e Puma lavorano assieme ad un brand esterno che ha una expertise importante sulla moda per creare un pezzo unico che unisca l'identità dei brand coinvolti per andare a raggiungere un audience nuovo, che possa avere interessi anche diversi dal calcio, per avvicinarlo al mondo Milan attraverso una maglia. La strategia legata al Fourth kit ha portato risultati importanti, sia a livello di vendite, con gli ultimi due kit della stagione scorsa e di quella in corso che hanno raggiunto dei record importanti e avuto l'endorsement da testate importanti nell'ambito della moda, come Business of Fashion, che ha definito il Milan come