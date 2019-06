Prima pagina molto forte a sorpresa da parte del Corriere dello Sport. "Il Milan piomba su Barella", si legge a proposito del centrocampista del Cagliari: "L'Inter lo ha in pugno da settimane, non ha ancora chiuso e Maldini si inserisce: pronta l'offerta con Cutrone nell'operazione per portare Barella in rossonero e soffiarlo a Suning".