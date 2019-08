Fabio Borini ha parlato a Milan Tv della sconfitta rimediata contro l'Udinese: ''Non ha funzionato il risultato in primis. Quello che volevamo. È un processo a cui va data fiducia. Abbiamo cambiato tante cose nel modo di giocare e nel modo di vedere la partita. L’Udinese l’ha preparata bene, ci aspettava e ripartiva. In questi casi facciamo fatica nello sviluppo del gioco. È da migliorare, è la prima partita, il risultato non ci piace ma il campionato è lunghissimo”



RIGORE - “Manata non manata o var non var dobbiamo cercare di stare sulla partita. Il Var è stato utilizzato tanto oggi ma la differenza la fa il non concedere il gol e lo stare concentrati sulla partita”



RUOLO - “L’essere largo dipende da come ti aspetta l’avversario. Se ti aspetta dentro ci sono meno spazi. Suso non è riuscito a trovare palloni perché c’era molta densità, noi centrocampisti dobbiamo sacrificarci per trovare lo sbocco su un altro compagno. In fase difensiva c’è da correre molto, io devo migliorare tanto in questo ruolo, è la prima partita ufficiale, ma ho tanta determinazione”



GIAMPAOLO - “E’ la prima partita ma questo non basta, dobbiamo dare fiducia al processo, a quello che si sta progettando in società. Le idee del Mister sono da Milan e determinanti nel gioco''.