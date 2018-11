Fabio Borini, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Dudelange:



Lo scorso anno sono stati, soprattutto i primi, i mesi di Borini, quest’anno stai giocando meno; come te lo spieghi?

"Non ci sono spiegazioni che devo dare io, nel senso che è stato così anche alla fine dello scorso anno. Io faccio sempre il mio lavoro in allenamento, so di andare molto forte in allenamento e, quindi, questo mi fa entrare bene in partite così, com’è stato anche a Udine, anche giocando fuori ruolo, ma sempre con l’attenzione alta."



Un’ex punta come te, non soffre a giocare lontano dalla porta?

"Soffrire un po si fa sempre, ma mi sacrifico molto e giocare anche fuori ruolo mi porta a imparare cose nuove, aspetti nuovi e anche situazioni tecniche e tattiche che non ho mai fatto prima e che mi aiutano a migliorare nel complessivo. Poi, se la squadra ha bisogno che io giochi a sinistra o a destra, avanti o indietro, lo faccio con la massima attenzione e adattandomi il più in fretta possibile"