Fabio Borini, attaccante del Milan, parla a Sky Sport, commentando così la trattativa che vede Higuain a un passo dal Chelsea: "La viviamo come si vive sempre il mercato, non sai mai ciò che è vero e ciò che è falso, anche perché all'interno si cerca di non parlarne per non invadere la privacy. Lui sta dimostrando di essere un professionista, si allena sempre e dà tutto, come in occasione della Supercoppa che aveva la febbre. Non ha gettato la spugna diciamo".