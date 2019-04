Fabio Borini, attaccante del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: "Come faccio a farmi trovare pronto? Allenandosi bene tutti i giorni e volendole giocare tutti, mentalmente essere pronti ad ogni partita. Juve? Il fatto che possano essere campioni è solo una motivazione in più per noi. Vogliamo essere anche noi nella loro posizione, lavoriamo per arrivarci".



SUL QUARTO POSTO - "Adesso siamo nella posizione in cui vogliamo essere, dobbiamo cercare di mantenerlo fino alla fine".