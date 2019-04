Fabio Borini, esterno d'attacco del Milan, ha parlato a Milan Tv della volata Champions: "Sta solo a noi continuare a meritare il quarto posto, poi serve lottare contro chiunque. Inter è troppo lontana per la terza posizione? Le avevamo già mangiato una volta un vantaggio importante, anche superiore a quello attuale. Ovvio, per come è nato il campionato, sono sempre stati avanti e non posso dire che non meritino quella posizione. Sono nelle prime tre praticamente dalla prima giornata".