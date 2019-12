Il mercato del Milan si muove anche in uscita. Secondo il Corriere dello Sport, Borini andrà via (Fiorentina, Genoa o Crystal Palaca) liberando la maglia numero 11 per Ibrahimovic. In partenza c'è anche il brasiliano Paquetà. Sul mercato pure ​Rodriguez, Kessié, Rebic, Calhanoglu e Piatek.