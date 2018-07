Fabio Borini, esterno del Milan, parla a Milan Tv dal ritiro americano: "Allenarsi qui in America? L’esperienza è stata grandiosa e le strutture qui sono meravigliose. Mi sto godendo questo periodo qui a Minneapolis. Essendo un fan della NFL, è stato incredibile e unico vedere al lavoro i Vikings. I campi di allenamento sono ottimi e ora non vediamo l’ora di giocare al US Bank Stadium. Abbiamo lavorato molto duramente per preparare la gara contro il Tottenham, in termini di carichi sono sessioni più leggere ma non a livello di intensità. Contro di loro sarà molto difficile dato che sono una squadra giovane e talentuosa. Negli ultimi anni hanno sempre fatto molto bene in Premier, cioè nel campionato più difficile al mondo. Dovremo essere concentrati e giocare come abbiamo fatto con lo United per portare a casa il risultato".