Fabio Borini, attaccante del Milan, è stato intervistato da Milan TV prima del match contro il Genoa: "Questa partita si prepara come tutte le altre, forse anche meglio, altre figuracce non si possono fare e bisogna tirarsi su. Bisogna lottare per la maglia e per noi stessi, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo e il Milan fa parte di noi. La partita di stasera un possibile punto di partenza? Bisogna pensare una partita alla volta".