L’attaccante del Milan Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Parma: “Speriamo non sia un caso che quando entro ribaltiamo la partita. Il risultato è dalla nostra parte. Io ho portato energia alla squadra che sembrava, dopo aver subito gol, aveva subito moralmente”.



La posizione in campo ti giova?

“Finché sono in campo mi trovo bene. Oggi c’era da lavorare sotto Patrick e lui dà profondità e quindi dovevamo bloccare il centrocampo. Poi è entrato Castillejo e mi sono spostato a destra. Non è facile giocare ogni partita in una posizione diversa però finché sono in campo va bene”.



Il rigore visto al VAR?

“Non ce n’eravamo accorti. Noi pensavamo guardasse il cartellino giallo invece del rosso. Abbiamo vinto, quello non si contesta”.



Questo Milan quanto assomiglia a Gattuso?

“Assomiglia tanto perchè ci alleniamo come affrontiamo le partite. Usciamo bene dai momenti di difficoltà”.