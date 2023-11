MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli



B. DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Fulkrug. All. Terzic