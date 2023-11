Vincere per confermarsi, vincere per continuare a sognare, vincere per mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi e soprattutto vincere perché questa è sicuramente la partita più importante della stagione per il presente e per il futuro. Milan-Borussia Dortmund con calcio d'inizio alle ore 21 è il quinto e fondamentale matche del gruppo F di questa Champions League, il celebre girone della morte dove nell'altra sfida si affronteranno a Parigi PSG e Newcastle. Perché è importante considerare anche l'altra gara perché in base a quel risultato una vittoria, un pareggio o una sconfitta potrebbero da un lato quasi qualificare Stefano Pioli e i suoi ragazzi agli ottavi, dall'altro eliminarli definitivamente con una gara d'anticipo. Non ci saranno Leao e Okafor, ma il recuperato Giroud dà speranza ai rossoneri.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Milan-Borussia Dortmund con calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà trasmessa in diretta tv co-esclusiva da Sky, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213), e da Mediaset che la trasmetterà in chiaro su Canale 5. In streaming per smartphone, tablet e pc sarà invece visibile sulla piattaforma Infinity+ e su SkyGo e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummel, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre an, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fulkrug. Allenatore: Terzic