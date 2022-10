Il Milan, dopo aver perso Saelemaekers per la lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro, fa i conti anche con gli esami a cui sono stati sottoposti Davide Calabria e Simon Kjaer dopo i problemi accusati con l'Empoli.



CALABRIA - Per il terzino è una vera botta: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Per lui si prospetta uno stop di tre mesi.



KJAER - Meno grave il difensore danese: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, sarà rivalutato tra una settimana circa.