Milan, Bourigeaud segna altri 2 gol col Rennes

Magic moment per Benjamin Bourigeaud. Dopo la tripletta (che non è bastata per la qualificazione) segnata al Milan in Europa League, il centrocampista offensivo del Rennes sforna un assist per il gol di Theate (ex Bologna) e realizza una doppietta nella vittoria per 3-1 contro il Le Puy-en-Velay (club di quarta divisione) allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne.



Grazie a questo successo il Rennes raggiunge le altre squadre già qualificate alle semifinali della Coppa di Francia: Lione e Valenciennes. L'ultimo quarto di finale si gioca il prossimo 13 marzo tra Paris Saint-Germain e Nizza.