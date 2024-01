Milan: Bozzolan richiesto dal Bari

Il Bari ha chiesto al Milan il terzino sinistro Andrea Bozzolan (classe 2004), attualmente in prestito al Perugia in Serie C.



Intanto oltre al ritorno del romeno Puscas dal Genoa il club pugliese tratta l'attaccante uruguaiano Baez del Frosinone e contende il burkinabè Guiebre del Modena alla Feralpisalò, che prende l'attaccante lituano Dubickas dal Catania via Pisa.